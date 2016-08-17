Особняк основателя Playboy продали за $100 миллионов

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря Метропулоса.

Отмечается, что это стала самая высокая цена, когда-либо заплаченная за особняк в Лос-Анджелесе.

Согласно условиям продажи, в доме останется жить 90-летний основатель журнала Playboy Хью Хефнер. При этом, Playboy будет выплачивать Метропулосу по $1 млн в год на содержание дома, знают источники, знакомые с деталями сделки.

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По данным собеседников издания, цена продажи включает в себя многие статуи, находящиеся в особняке, и содержимое игровой комнаты, включая игровые автоматы. Однако, сумма в $100 млн не включает стоимость большей части мебели в доме.

Особняк выставили на продажу в январе за $200 млн, а в июне стало известно, что его купит Метропулос.

В доме, площадь которого составляет 1,858 кв. м, 29 комнат, в том числе 12 спален.

Дом был построен в 1920 году, а в 1971 году его купил Playboy Enterprises. Метропулос купил свой нынешний дом, которым ранее владел Хефнер, в 2009 году за $18 млн. Он планирует соединить два особняка, после того как только что приобретенный им дом освободится.