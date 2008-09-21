В Грузии создан Конгресс народов Кавказа

В Тбилиси учреждена неправительственная организация «Конгресс народов Кавказа», передает Газета.ru.

Как сообщил журналистам один из инициаторов создания НПО, лидер партии «Наша страна» Тамаз ГУГУНИШВИЛИ, целью Конгресса народов Кавказа является объединение кавказских народов, их сближение.

«Наша организация будет работать над восстановлением традиционных, исторических связей между кавказскими народами, сохранением-воссозданием этнической самобытности этих народов, их культуры, духовных ценностей», - сказал Т.ГУГУНИШВИЛИ.

По его словам, Конгресс народов Кавказа «будет вести работу и против российской империалистической политики в регионе».