Посол Чехии погиб в результате взрыва в отеле Marriott
12:47, 21 сентября 2008Мир
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Здарек считался пропавшим без вести
Посол Чехии в Пакистане Иво Здарек погиб в результате взрыва в отеле Marriott в Исламабаде, заявил премьер-министр Пакистана.
|Фото АР
Юсуф Раза Джилани сообщил, что в результате теракта погибли 53 человека, и среди них - посол Чехии. «Его тело опознано», - сообщил министр.
Как сообщалось ранее, Иво Здарек считался пропавшим без вести.
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