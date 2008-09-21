Посол Чехии погиб в результате взрыва в отеле Marriott

Посол Чехии в Пакистане Иво Здарек погиб в результате взрыва в отеле Marriott в Исламабаде, заявил премьер-министр Пакистана.

Юсуф Раза Джилани сообщил, что в результате теракта погибли 53 человека, и среди них - посол Чехии. «Его тело опознано», - сообщил министр.

Как сообщалось ранее, Иво Здарек считался пропавшим без вести.

Газета.ру