Найдены мертвыми 12 военнослужащих, похищенных "Аль-Кайедой"

В Мавритании найдены мертвыми 12 военнослужащих, похищенных 15 сентября с.г. в результате нападения на их патруль, ответственность за которое взяло на себя североафриканское крыло международной террористической сети "Аль-Кайеда". Как передает Associated Press со ссылкой на заявление местных властей, тела погибших мавританских военных были обнаружены в одной из пустынь в 30 км к северу от мавританского г.Турин.

Ранее правительство Мавритании заявило, что военнослужащие погибли в результате устроенной боевиками "Аль-Кайеды" засады, однако вскоре отозвало свое заявление, поскольку тела погибших не были найдены.

Мавритания (официальное название - Исламская Республика Мавритания) - государство в Западной Африке, значительная часть которого приходится на пустыню Сахара. Граничит с Марокко, Алжиром, Мали и Сенегалом, имеет выход к Атлантическому океану.