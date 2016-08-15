У Мэй заявили, что Британия не будет начинать процедуру Brexit в 2016 году

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает DW со ссылкой на Reuters.

"Подача заявки по статье 50 (Лиссабонского соглашения - УНИАН) не состоится до конца 2016 года, - сказал пресс-секретарь.

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"Премьер-министр обеспечивает то руководство, которое необходимо для разрешения этой серьезной и очень сложной задачи, и вся правительственная машина направлена на это", - добавил пресс-секретарь.

В эти выходные в СМИ появлялись слухи о возможном переносе процедуры «развода» между Великобританией и ЕС до 2019 года. Источники газеты The Sunday Times сообщали, что одним из формальных поводов задержки могут служить выборы в Германии и Франции в 2017 году. На то, что Королевство не спешит воплощать результаты референдума в жизни, указывает и функционирование отдельного министерства, ответственного за переговоры в контексте «развода» с ЕС.