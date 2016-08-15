Шесть человек погибли в результате крушения частного самолета в США

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, самолет Piper PA-31 разбился при попытке посадки в городе Таскалуза, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Пилот самолета, летевшего из штата Флорида в штат Миссисипи, сообщил о проблеме с двигателем, и вскоре после этого самолет рухнул на деревья, немного не дотянув до посадочной полосы регионального аэропорта Таскалуза.

Пожарные были на месте крушения через три минуты, но никого из шести человек, находившихся на борту, спасти не удалось.