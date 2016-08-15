Шесть человек погибли в результате крушения частного самолета в США
03:51, 15 августа 2016Мир
634 0
Шесть человек погибли в результате падения небольшого частного самолета в американском штате Алабама.
Шесть человек погибли в результате крушения частного самолета в США /twitter.com/sdioriojr
Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, самолет Piper PA-31 разбился при попытке посадки в городе Таскалуза, передает Русская служба Би-Би-Си.
Читайте такжеПри крушении вертолета в Колумбии погибли 17 человек
Пилот самолета, летевшего из штата Флорида в штат Миссисипи, сообщил о проблеме с двигателем, и вскоре после этого самолет рухнул на деревья, немного не дотянув до посадочной полосы регионального аэропорта Таскалуза.
Пожарные были на месте крушения через три минуты, но никого из шести человек, находившихся на борту, спасти не удалось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter