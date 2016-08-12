СМИ: школьница, сбежавшая из Лондона в Сирию, погибла

Об этом Би-би-си сообщил представитель семьи девушки Тасним Акунджи, сказав, что они услышали о ее смерти несколько недель назад.

Он уточнил, что пока информацию о гибели Кадизы проверить и подтвердить из независимых источников не представляется возможным.

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Тасним Акунджи также утверждает, что перед гибелью девушка выражала желание покинуть "Исламское государство".

Ученицы одной из лондонских школ Кадиза Султана, Шамима Бегум и Амира Абас 17 февраля 2015 года сказали родителям, что пошли на прогулку, а сами самолетом отправились в Турцию, а оттуда, предположительно, добрались до Ракки, главного оплота ИГ в Сирии.

Позже юрист, представляющий интересы семей девочек, сообщил прессе, что двое из них вышли замуж - но не уточнил, о ком именно шла речь.

Власти Великобритании предполагают, что около 800 граждан этой страны присоединилось к "Исламскому государству" на территории Сирии и Ирака.