Паника на российском фондовом рынке продолжается
11:26, 17 сентября 2008Мир
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В лидерах падения - бумаги Сбербанка РФ
Паника на российском фондовом рынке продолжается второй день. Как сообщает сайт Московский межбанковской валютной биржи, индекс ММВБ по состоянию на 12.01 мск упал на 9,5 %. В лидерах падения - бумаги Сбербанка РФ (-26%).
Индекс РТС по состоянию на 12.12 мск упал на 6,39 %.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября индекс ММВБ пробил очередной психологический барьер в 900 индексных пунктов.
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