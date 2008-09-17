Паника на российском фондовом рынке продолжается второй день. Как сообщает сайт Московский межбанковской валютной биржи, индекс ММВБ по состоянию на 12.01 мск упал на 9,5 %. В лидерах падения - бумаги Сбербанка РФ (-26%).

Индекс РТС по состоянию на 12.12 мск упал на 6,39 %.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября индекс ММВБ пробил очередной психологический барьер в 900 индексных пунктов.