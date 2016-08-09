Евросоюз ввел санкции в отношении двух россиян

14:38, 09 августа 2016
Мир
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Евросоюз ввел санкции против двух россиян, подозреваемых в терроризме. 

censor.net.ua

Это следует из решения, опубликованого в официальном журнале ЕС.

Так, в санкционный список попали выходцы из Чечни и Татарстана Аслан Бютукаев и Айрат Вахитов. Их подозревают в связях с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

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В июле США уже ввели санкции против этих граждан, их счета в Америке были заморожены.

Напомним, США ввели новые санкции против российских компаний. Под санкции попали московское КБ "Кунцево", КБ машиностроения из Коломны и 150-й авиаремонтный завод из Калининграда. 

Российские компании подозреваются в поставках Ирану, Северной Корее и Сирии запрещенных технологий, которые могут использованы для производства оружия массового поражения и ракетной техники. 

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