Трамп обещает рекордно снизить корпоративные налоги в США

Согласно плану Трампа, ни одна из американских компаний не будет платить налог более 15% от доходов своего бизнеса, передает Русская служба Би-Би-Си.

Трамп также предложил сократить максимальное налогообложение в стране с нынешних 40% до 33%.

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Кроме того, кандидат-республиканец предлагает убрать ряд лазеек, которые сегодня позволяют богатым инвесторам с Уолл-стрит платить более низкие налоги.

При этом Трамп практически не привел конкретных деталей того, каким образом он рассчитывает восполнить недостаток поступающих в бюджет средств, который возникнет при снижении налогов.

В ходе своего выступления в Экономическом клубе Детройта Трамп назвал свою соперницу - кандидата от демократов Хиллари Клинтон - "кандидатом прошлого", а свои предвыборные планы назвал "кампанией будущего".

Клинтон в ответ назвала экономические предложения Трампа неэффективными и отметила, что они не помогут улучшить жизнь большей части американцев.

Позднее на этой неделе Клинтон должна озвучить свои экономические предложения.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп, в случае своего избрания, намерен повысить налоги для богатых.