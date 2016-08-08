В Германии считают, что "сближение" Турции и Москвы не следует воспринимать как угрозу для НАТО

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает Deutsche Welle.

«Это хорошо, что после сбития российского военного самолета Турцией в прошлом году мы видим сближение. В то же время я не верю, что отношения между этими двумя странами станут настолько тесными, что Россия сможет предложить Турции партнерство в сфере безопасности, которое станет альтернативой НАТО», - убежден Штайнмайер.

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Глава внешнеполитического ведомства Германии также призвал воздержаться от слишком жесткой критики Анкары.

«Мы с самого начала четко заявили, как мы относимся к задержанию учителей, судей и журналистов, и мы в дальнейшем будем это делать. Однако при всей обоснованной критике во время дискуссий в Германии нередко забывают, что те, кто совершал переворот, действовали с чрезмерной жестокостью против гражданских, против парламента», - напомнил Штайнмайер.

Как отмечает издание, он отправил в Турцию для встреч статс-секретаря министерства иностранных дел Германии Маркуса Эдерера. Во время визита Эдерер должен будет заверить турецкую сторону в солидарности со стороны Германии, но в то же время напомнить о необходимости соблюдать принципы верховенства права.