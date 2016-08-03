Совет Европы призвал "ликвидировать последствия" переворота в Турции

В ходе визита в Турцию Турбьерн Ягланд признал, что в Европе слабо понимают, с какими вызовами столкнулась Анкара после мятежа, передает Би-би-си. По словам европейского чиновника, он осознает, что турецким властям необходимо принять меры в отношении причастных к попытке госпереворота.

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"Мы видим необходимость ликвидации последствий - однако важно, чтобы это делалось в соответствии с законом и стандартами Европейской конвенции по правам человека и решениями (Европейского) суда по правам человека", - сказал генсек Совета Европы.

В конце июля Турция решила временно приостановить действие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезвычайным положением в стране, которое было введено властями на три месяца после попытки переворота.

Власти Турции считают вдохновителем попытки госпереворота оппозиционного лидера Фетхуллу Гюлена, который живет в американском штате Пенсильвания. Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота.

В ходе масштабных чисток турецкие власти надеются "искоренить" тайных сторонников Гюлена, которые, по мнению Анкары, есть во всех социальных группах.

Более 60 тыс. человек, среди которых военные, чиновники, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты, научные сотрудники и футбольные арбитры, уже были арестованы, уволены или оказались под следствием по подозрению в причастности к мятежу. Были закрыты более двух тысяч организаций.