В Софии началась конференция Военного комитета НАТО

В болгарской столице начала работу двухдневная конференция Военного комитета НАТО с участием 25 начальников генеральных штабов стран-членов НАТО, командующих Объединенными силами Альянса в различных регионах мира, начальников генеральных штабов армий Албании и Хорватии, стран-кандидатов в члены НАТО.

Как передает ИТАР-ТАСС, во вступительном слове на открытии конференции председатель Военного комитета Альянса адмирал Джанпаоло Ди ПАОЛА отметил, что в повестку дня форума "включены военные вопросы, которые имеют для НАТО ключевое значение". Он сообщил, что среди тем для обсуждения будет анализ проводимых альянсом операций со стратегической точки зрения, а также вопросы, связанные с другими инициативами НАТО, направленными на борьбу с угрозами мировой безопасности.