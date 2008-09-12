США готовы поддержать Украину в случае посягательств на ее территорию

США готовы поддержать Украину в случае посягательств на ее территориальную целостность.

Об этом сказал на пресс-конференции помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дениэл ФРИД после заседания украинско-американской Межведомственной координационной группы.

«США и, я осмелюсь сказать, Европа поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность, демократию и право избирать свое будущее. В результате давления, возникшего недавно, наша поддержка возросла и будет расти, если это давление будет продолжаться, независимо от того, откуда оно будет», - сказал Д.ФРИД, отметив, что он надеется, что никто не подвергнет сомнению территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Никакая территория Украины, никакая ее часть не могут быть объектом отторжения или даже мыслей об этом», - сказал он. По его словам, Украина – это «не буферная серая зона», а страна с прекрасным будущим.

Д.ФРИД отметил также, что Украина имеет право стремиться получить членство в НАТО, а НАТО имеет право рассматривать Украину как фактического члена Альянса, поскольку Украина уже принимает участие во многих операциях Альянса.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ сообщил, что во время заседания Межведомственной координационной группы стороны подтвердили реализацию положений «дорожной карты», подписанной в ходе визита в Украину Президента США Джорджа БУША.

В.ХАНДОГИЙ сообщил, что в ходе заседания обсуждались политические вопросы, вопросы безопасности, гуманитарные, энергетические вопросы. Он констатировал достижение высокого уровня политического диалога, который за последнее время получил уровень настоящего стратегического партнерства.