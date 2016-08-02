В Техасе студентам разрешили носить огнестрельное оружие в колледжи
В американском штате Техас студентам старше 21 года разрешили проносить оружия в кампусы и здания колледжей.
Тем не менее, на спортивные арены и в химические лаборатории с ним по-прежнему нельзя будет заходить, передает ВВС.
Подобные законы уже действуют в семи других штатах.
Это решение раскололо техасское университетское сообщество: многие чиновники, преподаватели и студенты считают, что привлекательность высших учебных заведений штата может заметно упасть после вступления в силу этого законодательного акта.
По их мнению, закон лишь способствует росту насилия, а студент с оружием в аудитории самим фактом своего присутствия может подавлять свободу самовыражения однокурсников.
Однако сторонники нового закона видят в нем поддержание закрепленных в конституции гражданских прав и утверждают, что запрет на оружие в учебных помещениях и кампусах делает университеты более уязвимыми перед лицом вооруженных злоумышленников.