The New York Times: Как Пол Манафорт орудовал в Украине, прежде чем стать советником Трампа

Об этом пишут Стивен Ли Майерс и Эндрю Крамер в статье "Как Пол Манафорт орудовал в Украине, прежде чем стать советником Трампа", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

По словам американского дипломата, Янукович обязан своим избранием "радикальному преображению", которым руководил Манафорт. Но из-за масштабных уличных протестов Янукович сбежал из страны. Он нашел убежище в России, и никогда не возвращался. Тем временем, его покровитель, президент Владимир Путин, приступил к разделу Украины, аннексировал Крым и разжег в двух областях войну, которая продолжается до сих пор.

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Но Манафорт был непоколебимым.

Через несколько месяцев после политической смерти своего клиента, он взялся за работу, стремясь вернуть свою партию к власти, так же, как самого Януковича 10 лет назад. Манафорт добился определенного успеха, бывшие сторонники Януковича – и некоторые коммунисты – сформировали новый блок в противовес прозападному правительству Украины, испытывающему трудности.

И теперь Манафорт принялся за гораздо более масштабную кампанию, стремясь превратить Дональда Трампа в кандидата-победителя.

Когда Россия Путина и его вмешательство в Украине стали темой президентской кампании в Соединенных Штатах, работа Манафорта в Украине оказалась под пристальным вниманием – наряду с его деловыми отношениями с известными украинскими и российскими олигархами.

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После публикации писем Национального комитета Демократической партии – которую американская разведка связывает с российскими шпионами – Трамп и Манафорт столкнулись с резкой критикой того, что многие считают необычайно благожелательным отношением к Путину и его политике в Украине. Эта точка зрения перевернула с ног на голову десятилетия партийных принципов в отношении России, страны, которую предыдущий кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни, назвал "нашим геополитическим врагом №1".

В воскресенье, Трамп даже повторил слова Путина, оправдывающие аннексию Крыма, отметив, что большинство людей в регионе хотели быть частью России, эти слова, разумеется, транслировали все государственные новостные каналы в Москве.

Нельзя утверждать, что взгляды Манафорта прямо повлияли на Трампа, потому что Трамп положительно отзывался о Путине еще до того, как Манафорт присоединился к кампании. Но ясно, что у них схожие взгляды на Россию и таких ее соседей, как Украина. Это даже привязанность, которая, в случае Манафорта, формировалась годами деловых отношений, а не какой-либо политикой или идеологией.

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"В его работе не было места нравоучениям", - сказал Евгений Копатько, проводивший опросы для бывшей партии Януковича, который сотрудничал с Манафортом в течение многих лет, и назвал его прагматичным и эффективным стратегом. "Никто не строит монополию на истине и нравственности".

"Он рассматривает Россию как иностранную державу, собственные интересы которой оказались под угрозой", - сказал Манафорт на CBS в "Face the Nation".Манафорт не ответил на просьбы об интервью. В телевизионных интервью в воскресенье, он защищал взгляды Трампа в отношении России, заявив, что как президент, Трамп будет тверд с Россией, но не откажется от сотрудничества с ней, как и с любой другой страной, если это будет в интересах США.

До тех пор пока он не присоединился к кампании Трампа в этом году, работа Манафорта в Украине была самой значимой его политической кампанией за последние годы. Он начал свою карьеру в республиканской политике в 1970-е годы и расширил ее за границу, став советником авторитарных лидеров, в том числе Мобуту Сесе Секо в Заире, Фердинанда Маркоса на Филиппинах и Януковича.

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Манафорт, 67 лет, является потомком семьи иммигрантов, которая создала строительный бизнес в штате Коннектикут. Юрист по образованию, он некоторое время служил в администрации Рейгана, прежде чем посвятить себя политике, а затем – бизнесу. Обзор его работы в Украине показывает, как политика и бизнес сосуществовали в стране, которая по-прежнему изо всех сил пытается функционировать как демократия, спустя четверть века после того, как стала независимой после распада Советского Союза. В этом меняющемся мире, политическая стратегия Манафорта напоминает популистскую кампанию Трампа.

По словам украинских политиков и чиновников, которые работали с ним, влияние Манафорта в стране было значительным, а его политические советы высоко ценились. Он также имел право голоса в принятии решений о крупных американских инвестициях в Украину, сказал бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин, который также был кандидатом в новом блоке, который помогал создать Манафорт.

Он убедил правительство снизить экспортные пошлины на зерно (это изменение было выгодно инвесторам в сфере агробизнеса, таким как Cargill) и начать переговоры с Chevron и Exxon о разведке запасов нефти и природного газа в стране.

Манафорт начал работать в Украине после народного восстания зимой 2004-2005 гг., известного как Оранжевая революция. Янукович, тогдашний премьер-министр, был объявлен победителем на президентских выборах 2004 года, которые были омрачены фальсификациями. После нескольких недель протестов в пользу его прозападного соперника Виктора Ющенко, Верховный суд страны отменил результаты выборов.

Янукович невероятно полагался на российских политических советников, которые недооценили разочарование избирателей. После своего поражения, он обратился к американским экспертам.

Манафорт начал работать на одного из самых богатых людей Украины, Рината Ахметова, чтобы улучшить имидж его компаний. Ахметов также был известным спонсором партии Януковича, "Партии регионов", он и представил их друг другу.

С советами Манафорта, Янукович начал процесс возвращения, "Партия регионов" получила самое большое количество мест на парламентских выборах в 2006 году и затем снова в 2007 году, вернув его на пост премьер-министра. В то время, Манафорт назвал Януковича, бывшего директора автобазы, в молодости дважды осужденного за нападение, выдающимся лидером, которого неправильно воспринимают на Западе.

По данным источников в Государственном департаменте в то время и позже опубликованным WikiLeaks, Манафорт и его коллеги Фил Гриффин и Кэтрин Барнс часто оказывали давление на американских дипломатов в Украине, чтобы те относились к Януковичу и его сторонникам одинаково. Вероятно, так они пытались избежать слухов о том, что они якобы отдают предпочтение его оппонентам на выборах. С помощью Манафорта, партия "работала над тем, чтобы изменить свой имидж и из пристанища для бандитов превратиться в законную политическую партию", - написал Джон Хёрбст, в то время американский посол.

За это время, для Манафорта открылась возможность заключения прибыльных побочных сделок.

В 2008 году он и застройщик Артур Коэн договорились о сделке на покупку участка Drake Hotel на Парк-авеню на Манхэттене. Одним из партнеров был Дмитрий Фирташ, олигарх, который заработал миллиарды в качестве посредника для "Газпрома", российского газового гиганта, также известный тем, что вкладывал деньги в кампании пророссийских политиков в Украине, в том числе Януковича. Трое мужчин собирались вновь открыть объект, но уже как торговый центр и спа-салон под названием "Bulgari Tower", говорится в иске, поданном на Манхэттене Юлией Тимошенко, бывшим премьер-министром Украины. Однако, в конце проект не был реализован.

Отдельная сделка также направляла в Украину деньги, связанные с российскими олигархами. В 2007 году Манафорт и два партнера, Рик Гейтс и Рик Дэвис, создали частную компанию акционерного капитала на Каймановых островах, чтобы купить активы в Украине. Согласно содержанию иска, они предложили российскому олигарху Олегу Дерипаске выступить в качестве инвестора. Дерипаска согласился ежегодно платить годовой взнос за управление в размере 2% Манафорту и его партнерам, и положил $ 100 млн в фонд, который купил станцию кабельного телевидения в Одессе, до того, как договор был разорван из-за разногласий по вопросу проверки, и Дерипаска подал в суд на Манафорта. Дело еще не закрыто.

К 2010 году возрождение Януковича завершилось. Он выиграл президентские выборы, соревнуясь с Тимошенко, которую вскоре признали виновной в злоупотреблении служебным положением и посадили в тюрьму.

Проводивший опросы Копачко сказал, что Манафорт выработал подход, который позволял использовать региональные и этнические особенности при голосовании, выявляя бесправие тех, кто чувствовал себя отвергнутым оранжевой революцией, то есть жителей на востоке Украины, где проживало больше этнических русских и русскоязычных.

Константин Грищенко, бывший министр иностранных дел и вице-премьер при Януковиче, сказал в телефонном интервью, что Манафорт, в конечном счете, утратил все иллюзии в отношении своего клиента.

Манафорт оказывал давление на Януковича, чтобы тот подписал соглашение с Европейским союзом, которое соединит страну с Западом – и призывал американцев поддержать членство Украины, а также, несмотря на большие сомнения, он пытался образумить Януковича в вопросе преследования Юлии Тимошенко.

Манафорт помог подготовить доклад, поддерживающий обвинителей, которых правительство Януковича наняло в юридической фирме "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" в 2012 году.

Роль Манафорта раскрылась после того, как документ был обнаружен в ящике в сауне, принадлежащей бывшему высокопоставленному украинскому чиновнику. Другие документы в этом тайнике сейчас являются доказательствами в уголовном деле против бывшего чиновника министерства юстиции, и могут пролить больше света на роль Манафорта.

В конце концов, Янукович проигнорировал совет Манафорта и отказался подписать торговое соглашение, категорически против которого выступал Путин. Решение Януковича привело к протестам, которые завершились двумя ночами насилия в феврале 2014 года и побегом Януковича.

Манафорт почти ничего не говорил о падении Януковича. "Я не думаю, что он очень доволен результатом", - сказал Грищенко.

Но у Манафорта появился шанс вернуться, и гораздо раньше, чем кто-либо ожидал.

Всего через восемь месяцев после того, как в октябре 2014 года правительство президента Петра Порошенко объявило досрочные парламентские выборы, Манафорт оживил подавленные остатки партии Януковича.

Теперь он работает на бывшего главу секретариата Януковича, Сергея Левочкина. Манафорт прилетел в Украину в сентябре 2014 года и приступил к работе по созданию нового образа для партии, расколотой насилием и вмешательством России.

Вместо того, чтобы пытаться воскресить дискредитированную партию, он решил охватить большую политическую территорию, чтобы помочь своим клиентам и, как он утверждал, стабилизировать Украину. Новый блок в стране объединит всех тех, кто зол на новое поддерживаемое Западом правительство.

Именно Манафорт настаивал на новом названии движения – "Оппозиционный блок", или как его называли, Оппоблок. "Он решил собрать наибольшее количество людей, выступающих против нынешней власти, нужно было избегать чего-либо конкретного, и просто быть символом сопротивления", - вспоминает Михаил Погребинский, политолог из Киева.

Стратегия сработала. Под новым названием, "Партия регионов" сохранила позиции в парламенте. Теперь у ее нового блока 43 депутата в 450-местном парламенте.

Не ясно, закончилась ли работа Манафорта в Украине, когда он начал работу с кампанией Трампа. Левочкин оплачивал работу Манафорта, но его помощник отказался сказать, получает ли Манафорт плату сейчас и о какой сумме идет речь.

Манафорт не зарегистрирован как лоббист, представляющий Украину, следовательно, он должен раскрыть свои доходы. Так в 2008 году сделала, по крайней мере, одна компания, которую он нанимал, - фирма по связям с общественностью "Edelman". Она получала плату в размере $ 35 000 в месяц за продвижение усилий премьер-министра Януковича "по превращению Украины в более демократическую страну".