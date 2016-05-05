Трамп в случае победы надеется иметь хорошие отношения с Путиным

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Украинская правда.

"Я думаю, что буду иметь с ним хорошие отношения", - отметил Трамп.

Американский миллиардер также прокомментировал приближение российских истребителей к военным кораблям США.

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По словам Дональда Трампа, он сможет заставить Путина держать военные самолеты подальше от американских кораблей, если просто попросить "Не делать этого снова".

Телеканал напоминает, что в декабре Путин назвал Трампа "талантливым" и "абсолютным лидером в президентской гонке".