Трамп в случае победы надеется иметь хорошие отношения с Путиным
08:12, 05 мая 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах, у него будут хорошие отношения с главой РФ Владимиром Путиным.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Украинская правда.
"Я думаю, что буду иметь с ним хорошие отношения", - отметил Трамп.
Американский миллиардер также прокомментировал приближение российских истребителей к военным кораблям США.
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По словам Дональда Трампа, он сможет заставить Путина держать военные самолеты подальше от американских кораблей, если просто попросить "Не делать этого снова".
Телеканал напоминает, что в декабре Путин назвал Трампа "талантливым" и "абсолютным лидером в президентской гонке".
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