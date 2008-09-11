Еврокомиссия прогнозирует замедление экономического роста

Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее замедление экономического роста.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Йоакин АЛМУНЬЯ, представляя предварительный прогноз на 2008 год.

“Продолжение сложностей на финансовых рынках на протяжении последнего года, практически двойной рост цен на энергоносители за этот самый период и коррекция на отдельных рынках недвижимости, имели влияние на экономику, а сегодняшнее определенное отступление цен на нефть и снижение обменного курса доллара к евро способствовали некоторому облегчению ситуации”, - сказал он.

Согласно выводам Еврокомиссии, экономический рост экономики ЕС по итогам года будет составлять 1,4%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем предусматривалось весенним прогнозом, рост в еврозоне будет составлять 1,3%.

Инфляция ожидается на уровне 3,8% в ЕС-27 и 3,6% - в еврозоне из-за роста цен на сырье.

Предварительный прогноз рассчитан на основании данных Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании и Великобритании, экономики которых производят 80% всего ВВП ЕС.