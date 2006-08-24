Израиль захватил лидера палестинского отделения ”Хамас”

Как передает РБК , израильские солдаты при поддержке танков и вертолетов вошли на юг сектора Газа и заняли боевые позиции. По данным палестинских властей, в перестрелке были убиты двое боевиков.

Израильтянам удалось арестовать Юниса Абу ДАКУ - местного лидера группировки "Хамас". Военные подтвердили факт проведения операции.

Пресс-служба армии подтверждает факт проведения операции, однако подробности не раскрывает.

Этой ночью израильские военные совершили еще несколько рейдов на Западном берегу реки Иордан. В результате арестованы 24 палестинца, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.