Арестованы 12 пассажиров лайнера США

Двенадцать пассажиров самолета американской авиакомпании Northwest Airlines, который после вылета из Амстердама вернулся в аэропорт в сопровождении истребителей нидерландских ВВС, были арестованы полицией, сообщает нидерландское информационное агентство ANP.

Лайнер вылетел в среду днем из аэропорта "Шипол" в Индию, однако, находясь уже в воздушном пространстве Германии, развернулся после того, как поведение некоторых пассажиров вызвало у пилота подозрение. Самолет изменил курс и вернулся в Амстердам в сопровождении двух истребителей F-16.

Официальные представители полиции пока воздерживаются от комментариев. Однако представитель антитеррористического подразделения голландской полиции сообщила, что уровень террористической угрозы в аэропорту не изменялся.

РИА "Новости"