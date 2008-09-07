Медведев: мы и сейчас испытываем братские чувства к грузинскому народу

Отношение России к грузинскому народу не изменилось после агрессии Грузии и остается теплым и братским, заявил президент России Дмитрий Медведев.

В ходе церемонии открытия новой московской станции метро "Славянский бульвар" столичный мэр Юрий Лужков обратил внимание на то, что строительная бригада - интернациональная, причем в ней много грузин. В частности, это главный инженер, и гендиректор, и начальник шахты. "Мы очень сожалеем, что между Россией и Грузией неожиданно произошла размолвка, но размолвка идет только от высшего руководства Грузии. Пройдет время, и мы будем снова испытывать только братские чувства", - сказал Лужков.

Медведев заметил на это: "Я даже больше скажу - мы и сейчас испытываем братские чувства по отношению к грузинскому народу, и ничего это не могло поколебать".

ICTV