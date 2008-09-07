Меркель: мы в Евросоюзе выступаем за дальнейшие контакты с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на конструктивные итоги предстоящего визита в Москву президента Франции Николя Саркози. "У меня есть надежда, что французский президент добьется определенного прогресса в продвижении плана урегулирования российско-грузинского конфликта во время своего визита в Москву в ранге председателя ЕС", - заявила А.Меркель в интервью немецкому радио.

Канцлер Германии высказалась с долей оптимизма и по поводу отношений между Россией и Евросоюзом. Она отметила, что удовлетворена реакцией Москвы на итоги недавнего саммита ЕС по Грузии. Тогда европейские лидеры договорились о том, что "заморозят" переговоры между РФ и ЕС по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, если российские войска не выйдут из Грузии к середине сентября. В то же время ЕС не решился на введение санкций против России, что было позитивно воспринято в Кремле, отмечает РБК.

"Я вижу основания для надежды, поскольку премьер-министр РФ и российский президент приветствовали решения Евросоюза", - сказала А.Меркель, передает Reuters. "Мы в Евросоюзе выступаем за дальнейшие контакты с Россией", - отметила канцлер, указав при этом, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии не должно привести к сворачиванию сотрудничества с РФ в других областях.

Напомним, 8 сентября 2008г. с визитом в Москву прибудет президент Франции Николя Саркози. Он обсудит с президентом РФ Дмитрием Медведевым ход реализации шести принципов, включенных в "план Медведева-Саркози". Ожидается также, что французский лидер поднимет вопрос о конкретных параметрах будущих международных дискуссий по обеспечению стабильности и безопасности Южной Осетии и Абхазии. Вместе с Н.Саркози в переговорах с главой Российского государства примут участие председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана.