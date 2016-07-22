"Приди и спаси меня": мир растрогали сирийские дети с покемонами (фото)

При этом на плакатах указаны географические местности, где сейчас находятся дети.

Читайте такжеPokemon GO безумие: спикер Госдепа США поймал журналиста за ловлей покемонов на брифинге (видео)

Как известно, в последнее время по всему миру огромную популярность получила игра Pokemon Go, целью которой является поиск с помощью мобильного приложения так называемых покемонов ("карманных монстров, обладающих сверхъестественными способностями).

Отметим, уже более 5 лет в Сирии длится гражданская война, унесшая жизни сотен тысяч человек. Еще несколько миллионов были вынуждены покинуть страну.