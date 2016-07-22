"Приди и спаси меня": мир растрогали сирийские дети с покемонами (фото)
18:15, 22 июля 2016Мир
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Мировую общественность растрогали фотографии, на которых сирийские мальчики держат в руках транспаранты с изображением покемонов с надписями "Приди и спаси меня".
Revolutionary Forces of Syria Media Office/Handout via REUTERS
При этом на плакатах указаны географические местности, где сейчас находятся дети.
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Как известно, в последнее время по всему миру огромную популярность получила игра Pokemon Go, целью которой является поиск с помощью мобильного приложения так называемых покемонов ("карманных монстров, обладающих сверхъестественными способностями).
Отметим, уже более 5 лет в Сирии длится гражданская война, унесшая жизни сотен тысяч человек. Еще несколько миллионов были вынуждены покинуть страну.
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