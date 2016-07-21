В Бразилии задержали около 10 человек, подозреваемых в подготовке терактов на Олимпиаде

По словам министра юстиции Александра Мораеса, задержанные готовили теракты​ во время проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным Associated Press, речь идет о 12 задержанных.

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Согласно сообщению, исполняющий обязанности президента страны Мишел Темер созвал экстренное заседание кабинета министров. Операция по поимке преступников охватывала девять бразильских штатов.

Согласно заявлению суда южного штат Парана, некоторые признаки указывали на то, что группировка планировала использовать оружие и «партизанскую тактику» для достижения своей цели.

Бразильская разведка в четверг заявила, что ведомство исследует все возможные угрозы Играм в Рио, которые начнутся 5 августа. Заявление последовало за появившимися данными о том, что бразильская исламистская группировка присягнула ИГ на верность. Об этом сообщали представители SITE, который следят за активностью экстремистов в интернете.