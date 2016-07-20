Власти Турции предъявили обвинения в попытке переворота 99 генералам

В целом генералитет страны насчитывает 360 человек. Еще 14 высших военных чинов содержатся под стражей по такому же обвинению, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Кроме того, министерство обороны Турции начало расследование в отношении всех военных судей и прокуроров, приостановило полномочия 262 из них, сообщает местный частный телеканал NTV. Также власть отстранила от службы 900 полицейских в столице страны Анкаре по подозрению в причастности к движению, возглавляемому проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США. Власти страны считают его идейным вдохновителем путча, который провалился. Сам Гюлен это отрицает.

Ранее в этот день Совет высшего образования Турции запретил ученым рабочие поездки за границу и призвал тех, кто сейчас находится в других странах, "в кратчайшие сроки" вернуться. Совет попросил ректоров университетов "срочно изучить ситуацию относительно всех академических и административных работников, связанных с FETO (Террористическая организация Фетхуллаха)" и доложить до 5 августа.

Как сообщал УНИАН, 19 июля правительство Турции приостановило полномочия 15,2 тыс. сотрудников образовательной отрасли и потребовало отставки почти 1,6 тыс. деканов частных и государственных университетов, которые, возможно, связаны с Гюленом.