Турция обратилась к США с запросом об экстрадиции Гюлена
Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.
"Мы направили четыре файла (с доказательствами вины Гюлена) к США с просьбой об экстрадиции "лидера террористов", - сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым в Twitter.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не откажут в экстрадиции Гюлена: "Мы имеем взаимное соглашение об экстрадиции преступников", - подчеркнул он.
Читайте такжеВ Турции заранее подготовили списки для арестов причастных к попытке путча - еврокомиссар
Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля.
Гюлен, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана, ранее опроверг свою причастность к попытке переворота.
Он живет в добровольном изгнании и возглавляет движение "Хизмет", а также руководит сетью образовательных учреждений по всему миру.
Когда Эрдоган и Гюлен были соратниками, но потом их пути разошлись. Последние несколько лет соратники Гюлена на его родине подвергаются преследованиям со стороны властей.