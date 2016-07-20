Меркель не будет обсуждать на встрече с Терезой Мей выход Британии из ЕС
17:44, 20 июля 2016Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мей не будет обсуждать условия выхода страны из Евросоюза.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Германии, передает kommersant.ru. При этом, пояснил он, это не значит, что "стороны не могут говорить друг с другом". "Но переговоров на эту тему не будет, можете быть уверены", - отметил он.
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Ранее сегодня Тереза Мей объявила о скорой встрече с Ангелой Меркель для обсуждения выхода Великобритании из состава ЕС. Также она сказала, что после выхода страна не перестанет быть частью Европы.
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