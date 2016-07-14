В Британии озвучили приблизительную дату выхода из ЕС

Об этом заявил новоназначенный государственный секретарь, который будет отвечать за выход Британии из ЕС, Дэвид Дэвис, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Bloomberg.

По его мнению также, Британии следует "взять паузу", прежде чем начинать официальные переговоры о выходе.

По словам Дэвиса, это может произойти "до или в начале следующего года".

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"Стратегия переговоров должна быть правильно рассчитана и нужно до этого провести серьезные консультации", - отметил он, отметив, что примерно в конце 2018 года возможен официальный выход из ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.