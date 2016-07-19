Во Франции идентифицировали тела всех 84 жертв теракта в Ницце

Об этом сообщил прокурор Парижа, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. Отмечается, что идентификация является сложным процессом, который требует выводов комиссии в составе различных медицинских работников.

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После идентификации тел будут выданы свидетельства о смерти и разрешения на захоронение, а тела вернут семьям.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Ниццепосле салюта по случаю Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, состояние 50 человек критическое.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости в течение 2 км ехал сквозь толпу, прежде чем остановился.

Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.