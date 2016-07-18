Опознана 71 жертва теракта в Ницце, родственникам начали выдавать тела погибших

20:23, 18 июля 2016
Мир
755 0

Тела 71 погибшего из 84 жертв теракта 14 июля в Ницце были официально опознаны.

REUTERS

"71 жертва была официально опознана. В настоящий момент над остальными работу продолжает новая комиссия по опознанию", - цитирует прокурора Парижа Франсуа Моленса ТАСС.

Парижский прокурор также уточнил, что судмедэксперты полностью завершили все следственные мероприятия, и сейчас начинается процесс выдачи тел погибших их родственникам для захоронения.

Читайте также"Легкая добыча": дядя террориста из Ниццы рассказал о вербовке племянника боевиками ИГИЛ

"Мы стремимся исключить любые риски ошибок при выдаче тел. В ближайшее время начнут выдаваться свидетельства о смерти и разрешения на захоронения. Сегодня родственникам было возвращено первое тело", - указал он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.

Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter