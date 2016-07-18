Опознана 71 жертва теракта в Ницце, родственникам начали выдавать тела погибших

"71 жертва была официально опознана. В настоящий момент над остальными работу продолжает новая комиссия по опознанию", - цитирует прокурора Парижа Франсуа Моленса ТАСС.

Парижский прокурор также уточнил, что судмедэксперты полностью завершили все следственные мероприятия, и сейчас начинается процесс выдачи тел погибших их родственникам для захоронения.

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"Мы стремимся исключить любые риски ошибок при выдаче тел. В ближайшее время начнут выдаваться свидетельства о смерти и разрешения на захоронения. Сегодня родственникам было возвращено первое тело", - указал он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.

Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.