Die Presse: Эрдоган и сила масс

Об этом пишет Борис Кальноки в статье "Эрдоган и сила масс", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Когда в ночь переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые дал о себе знать – с помощью смартфона, он сказал две вещи. Во-первых, существенная часть военных пытается устроить переворот. Во-вторых, он призвал население идти в аэропорт Стамбула и на улицы, чтобы оказывать сопротивление повстанцам по всей стране. Автоматизированные SMS-сообщения с таким приглашением были отправлены всем владельцам мобильных телефонов.

Через несколько часов он был в аэропорту Стамбула, огромная толпа приветствовала его как императора. Его сторонники захватили танк повстанцев и изгнали военных из аэропорта. Теперь они скандировали: "Прикажи, и мы убьем! Дай команду, и мы умрем!" Через несколько часов они действительно убивали, избивали и пытали.

Когда в субботу утром солдаты оказались на Босфорском мосту – в основном, это были ничего не подозревающие новобранцы, которые просто выполняли приказ перекрыть мост, - сторонники Эрдогана согнали их, пришли и начали избивать съежившиеся беззащитные фигуры. Одного они столкнули с моста, он погиб. Другому отсекли голову.

В понедельник днем, по меньшей мере, двое мужчин проникли в стамбульский офис заместителя мэра Джемиля Кандаса, выстрелили ему в голову и тяжело ранили. Связано ли нападение с неудавшимся переворотом, первоначально было неясно. На выходных в социальных медиа ходили слухи о самосуде.

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В ту ночь к призыву Эрдогана прислушались и радикальные исламистские группировки и начали искать жертв. На следующий день президент выразил благодарность и призвал "народ" оставаться на улицах. После этого в его адрес прозвучало много критики, особенно из-за того, что гражданам не была обеспечена безопасность. Эрдоган намеренно использовал ситуацию, чтобы обеспечить еще одну опору своей власти, которую он строит в течение многих лет. Этой опорой станут его сторонники, в случае необходимости готовые к насилию. Во время кризисов, в которых у него могут отнять институциональную власть, он использует силу толпы, которой будет командовать. С подобной ситуацией президент сталкивается в третий раз за три года. Весной 2013 года были протесты в стамбульском парке Гези, которые были жестоко подавлены.

Затем расследование случаев коррупции в отношении своего внутреннего круга в декабре того же года – по-видимому, таким образом сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена в судебной системе и полиции пытались свергнуть Эрдогана, с помощью убедительных обвинений. А теперь попытка переворота.

"Акустическое загрязнение окружающей среды"

Это началось в 2013 году, когда в начале лета миллионы турок вышли на демонстрации против Эрдогана и за сохранение парка Гези, на месте которого должны были построить торговый центр. В то время он угрожающе сказал: "У меня также есть опора, я могу вызвать на улицы своих сторонников". Репортеры брали интервью у сторонников ПСР, которые заявляли: "Эта земля теперь принадлежит нам. Если протестующие не прекратят? Это будет некрасиво, но если нужно, мы это сделаем".

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И они частично выполнили обещания. Тогда постоянно случались инциденты, во время которых сторонники ПСР нападали на демонстрантов с дубинками, ножами и даже пистолетами. Обернувшись саванами, они поклялись пойти за него на смерть. Эрдоган поблагодарил их. Он призвал население доносить на соседей и подавать на них в суд, даже если они коллективно в знак протеста против него громко стучат крышкой о кастрюлю. Это было "акустическое загрязнение окружающей среды". Теперь президент хочет упростить процедуру приобретения оружия для личного пользования.

Избитые до крови лица

После протестов в парке Гези и конфликта с Гюленом, президент пытается "очистить" полицию и превратить ее в бойцов Эрдогана. Это также стало причиной столь жестких мер в отношении вероятных и фактических зачинщиков переворота. Лица многих схваченных солдат были избиты до крови, а в конце их вытащили, чтобы показать правительственным СМИ. Теперь и армия должна стать "подразделением Эрдогана". Однако, после недавних событий военные по-прежнему представляют опасность, они могут предать его. Поэтому президент может рассчитывать только на тех, кого называет "мои граждане", и которых стремится мобилизовать.

Кроме того, за рубежом, в Австрии или Германии, Эрдоган обвиняет гюленистов в организации переворота. Сторонники Эрдогана уже совершили нападения на институты Гюлена за рубежом.