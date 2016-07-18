Бывший главнокомандующий ВВС Турции признался в организации переворота

19:49, 18 июля 2016
Мир
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Бывший главнокомандующий ВВС Турции генерал Акын Озтюрк заявил, что он признает себя виновным в организации переворота в стране. 

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Об этом сообщает телеканал NTV. "Я начал действовать с целью совершить переворот", - сказал он на допросе у прокурора, передает Анадолу.

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Вчера были задержаны все организаторы неудачной попытки военного переворота в Турции. Среди них оказался и Акын Озтюрк, который признался в сговоре с начальником генштаба турецких вооруженных сил Хулуси Акаром. Кроме этого, был задержан главный военный помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начальник базы ВВС Инджирлик генерал Бекыр Эрджан Ван.

Ранее Эрдоган обвинил в попытке переворота в стране исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.

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