Бывший главнокомандующий ВВС Турции признался в организации переворота

Об этом сообщает телеканал NTV. "Я начал действовать с целью совершить переворот", - сказал он на допросе у прокурора, передает Анадолу.

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Вчера были задержаны все организаторы неудачной попытки военного переворота в Турции. Среди них оказался и Акын Озтюрк, который признался в сговоре с начальником генштаба турецких вооруженных сил Хулуси Акаром. Кроме этого, был задержан главный военный помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начальник базы ВВС Инджирлик генерал Бекыр Эрджан Ван.

Ранее Эрдоган обвинил в попытке переворота в стране исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.