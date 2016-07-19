Еврокомиссар объяснил, почему Турция не получит безвизовый режим в 2016 году

Об этом заявил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер, передает Reuters.

"Я прогнозирую, что мы не примем предложение о безвизовом режиме до конца года", - заявил он.

По словам Эттингера, президент Турции Тайип Эрдоган должен соответствовать требованиям ЕС относительно принципа верховенства права. "И это не то, чем он занимается сейчас", - подчеркнул еврокомиссар.

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Кроме того, он осудил турецкое правительство за закрытие оппозиционных газет и запугивание журналистов из-за критики правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Германии больше не рассчитывает, что безвизовый режим для граждан Турции, которые въезжают в ЕС, начнет действовать с 1 июля. Берлин ожидает его введение лишь с 2017 года.