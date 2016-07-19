В США начался съезд Республиканской партии

Прямая трансляция съезда происходит на телеканале C-SPAN. Съезд в Кливленде проходит в стенах спортивной арены Квикен-Лонс.

На национальном съезде, который продлится до 21 июля, 2472 делегата Республиканской партии большинством должны выбрать лицо, которое будет номинировано кандидатом на участие в президентской гонке, которые состоятся 8 ноября.

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Также на съезде делегаты должны выбрать претендента на должность вице-президента США, который займет эту должность в том случае, если кандидат в президенты США победит выборы.

Съезд начался с выступления председателя Республиканского национального комитета Райнса Прибуса, который напомнил о правилах по выдвижению кандидата в президенты США.

Как пишет Радио Свобода, первый день съезда будет посвящен вопросам национальной безопасности и миграции.

На съезде должны выступить губернатор приграничного штата Техас Рик Перри, мать американца, убитого в ливийском Бенгази, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и жена Дональда Трампа Мелания.

Трамп имеет достаточно голосов делегатов «конвенции» (съезда) Республиканской партии для того, чтобы съезд официально выдвинул его кандидатуру на пост президента США.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября. Новоизбранные президент и вице-президент должны занять должности 20 января 2017 года.