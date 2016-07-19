Тереза Мэй заявляет, что угрозы со стороны России и КНДР являются "вполне реальным"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что ее страна не должна отказываться от ядерного оружия.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Выступая 18 июля в парламенте, Мэй отметила, что британский ядерный арсенал является «жизненно важной составляющей системы национальной безопасности и обороны уже почти полвека и было бы совершенно неправильно от этого отказываться».
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По словам Терезы Мэй, угрозы со стороны таких государств, как Россия и Северная Корея, «вполне реальны».
Таким образом, премьер-министр Великобритании поддержала многомиллиардный план модернизации ядерного арсенала – прежде всего баллистических ракет Trident.
Как сообщал УНИАН, ранее британский генерал Александр Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе предупредил о возможной ядерной войне с Россией, которая может разразиться в течение ближайшего года.