Власти США опубликовали ранее секретную часть отчета о терактах 11 сентября 2001 года

По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекреченные 28 страниц документа могли содержать данные, что лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов после их прибытия в США, знали об их намерениях совершить теракты. В течение более чем 13 лет родственники погибших требовали обнародовать засекреченный раздел отчета, передает украинская редактція DW.

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В обнародованном в пятницу, 15 июля, в разделе содержится, в частности, информация о людях, с которыми были связаны террористы перед совершением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами. Ведь 15 из 19 террористов-угонщиков самолетов были гражданами Саудовской Аравии.

"Согласно различным документам ФБР и меморандума ЦРУ, некоторые из угонщиков самолетов, совершивших атаки 11 сентября, во время своего пребывания в Соединенных Штатах, очевидно, имели контакты с лицами, которые могли быть связаны с правительством Саудовской Аравии", - говорится, в частности, в отчете.

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Девин Нунс отметил важность того, что раздел "не содержит подтвержденных выводов, а скорее непроверенные зацепки, которые потом детально расследовались разведкой".

Однако, по мнению бывшего сенатора штата Флорида Боба Грэхема, который был сопредседателем комиссии по расследованию терактов 11 сентября, Саудовская Аравия осуществляла активную поддержку террористам во время их пребывания в США. Рассекреченные страницы "очень четко указывают на Саудовскую Аравию как на того, кто осуществлял основное финансирование", убежден экс-сенатор.