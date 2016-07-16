"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Ницце
12:06, 16 июля 2016Мир
1922 0
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Ницце.
REUTERS
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", террористы заявили об этом через свои СМИ, передает kommersant.ru.
Читайте такжеПремьер Франции заявил, что водитель грузовика в Ницце мог быть связан с исламистамиКак сообщал УНИАН, в ночь на пятницу в Ницце 84 человека погибли, более двухсот получили ранения в результате действий террориста-одиночки, который выехал на грузовике на набережную и начал давить людей. Исполнитель теракта - 31-летний выходец из Туниса Мохамед Ляуэж Булель - ранее не был замечен в причастности к терроризму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter