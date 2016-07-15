Число жертв теракта в Ницце выросло до 84 человек: фоторепортаж Reuters

По данным МВД страны, количество жертв атаки в Ницце составило 84 человека, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro. По данным ведомства, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Между тем, как отмечается, близкий к расследованию теракта источник в полиции подтвердил, что нападавший был 31-летним французом тунисского происхождения. По данным собеседника, мужчина не находился под наблюдением французских спецслужб, однако был известен полиции в связи с "кражами и насилием". Ранее об этом же писали СМИ.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.