Полиция США обнародовала видео убийства офицерами безоружного 19-летнего парня

Обнародованные кадры были сняты на камеры, прикрепленные к униформе полицейских, пишет Новое время.

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На них видно, как правоохранители несколько раз просят парня поднять руки и лечь на землю, однако вместо выполнения требований тот сначала отходит от своей машины, а после начинает идти в сторону сотрудников полиции с рукой, спрятанной за спиной.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, не рекомендуется к просмотру лицами до 18 лет.

После этого стражи порядка открывают огонь на поражение.

При этом ранее появилось видео инцидента, снятое случайным свидетелем.

Напомним, в США проходили массовые акции протеста, вызванные тем, что в течение нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев.