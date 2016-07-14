Полиция США обнародовала видео убийства офицерами безоружного 19-летнего парня
Американская полиция опубликовала видео убийства 19 летнего Дилана Нобла в Фресно штата Калифорния, пытавшегося сбежать на своем пикапе от правоохранителей, а после отказавшегося выполнять требования офицеров.
Обнародованные кадры были сняты на камеры, прикрепленные к униформе полицейских, пишет Новое время.
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На них видно, как правоохранители несколько раз просят парня поднять руки и лечь на землю, однако вместо выполнения требований тот сначала отходит от своей машины, а после начинает идти в сторону сотрудников полиции с рукой, спрятанной за спиной.
Внимание! Видео содержит сцены насилия, не рекомендуется к просмотру лицами до 18 лет.
После этого стражи порядка открывают огонь на поражение.
При этом ранее появилось видео инцидента, снятое случайным свидетелем.
Напомним, в США проходили массовые акции протеста, вызванные тем, что в течение нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев.