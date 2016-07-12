В Балтиморе в ходе демонстрации против насилия неизвестный открыл стрельбу
В Балтиморе штата Мэрилен во время демонстрации неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре женщины и один мужчина.
Об этом сообщает CBS.
Демонстрация протестах проходила против насилия на улицах города.
По словам полицейских, в настоящее время неизвестен стреляющий, а также мотивы случившегося.
Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев.
Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно. Однако в Далласе были убиты четверо полицейских.
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Позже Reuters сообщил о пятом погибшем. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать. Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину.
На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент.