В Балтиморе в ходе демонстрации против насилия неизвестный открыл стрельбу

Об этом сообщает CBS.

Демонстрация протестах проходила против насилия на улицах города.

По словам полицейских, в настоящее время неизвестен стреляющий, а также мотивы случившегося.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев.

Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно. Однако в Далласе были убиты четверо полицейских.

Читайте такжеОбама посетил Испанию с первым официальным визитом (фото)

Позже Reuters сообщил о пятом погибшем. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать. Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину.

На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент.