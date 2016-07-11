BBC: Южный Судан "вернулся в состояние войны" - спикер вице-президента

Об этом сообщает ВВС Украина.

По словам представителя вице-президента, правительственные войска атаковали их позиции в столице страны Джубе.

С обеих сторон были убиты сотни солдат, отметил он.

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Правительство страны пока не прокомментировал эту ситуацию.

Бои между лагерями президента и вице-президента начались 7 июля и усилились сегодня утром.

ООН раскритиковала обе стороны за недостаточное желание придерживаться мирного соглашения, которое бы помогло положить конец гражданской войне, продолжающейся в стране более двух лет.

Как сообщалось, количество погибших в результате столкновений в последние дни в столице Южного Судана превысило 270 человек.

Межэтнический конфликт в Южном Судане длится с декабря 2013 года.