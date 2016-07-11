Стрелок в Далласе планировал более широкую операцию – полиция

Об этом сообщил 10 июля руководитель местной полиции Дэвид Браун в интервью CNN, передает Радио Свобода.

Мика Джонсон, 25-летний афроамериканец, заявил перед тем, как его застрелила полиция, что возмущен убийствами чернокожих, поэтому хотел убивать белых полицейских.

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«Мы уверены, что подозреваемый имел другие планы», – сказал Дэвид Браун.

По его словам, последние смерти чернокожих в Миннесоте и Луизиане подтолкнули Мику Джонсона «ускорить» свои планы и совершить нападение во время протестов в Далласе.

Дэвид Браун сказал, что он «убежден», что Джонсон имел более широкие планы. По его словам, журнал, найденный дома у Мики Джонсона, свидетельствует, что он изготавливал взрывчатку и был готов применить его.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев. Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно.

Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятого погибшего. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

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Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские мужчину повалили на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор.

По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама, который сейчас находится в Варшаве на саммите НАТО, заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент США.