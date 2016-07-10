В испанской Памплоне во время забега быков пострадали еще несколько человек (фото)

Несколько человек получили травмы в результате очередного забега быков в испанской Памплоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

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Два человека получили ранения в результате ударов рогами быков — один из мужчин получил травму в шею, другой — в подмышку. Кроме того, различные травмы от падений во время забега получили еще несколько человек. Трое из них доставлены в больницу. Из-за воскресного дня в забеге участвовало очень много людей, что привело к многочисленным падениям. Забег продолжался 2 минуты 30 секунд.

Это уже четвертый забег по улицам Памплоны с начала празднований. Каждый день несколько участников получают травмы.

Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина начались в испанской Памплоне 6 июля. Всего для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков по улицам, приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.

Жители Памплоны отмечают фестиваль Сан-Фермин уже восемь столетий. Город стал знаменитым на весь мир после публикации романа "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя. Сам писатель, впервые побывав на празднике Сан-Фермин в 1923 году, регулярно его посещал до 1959 года.

Забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут, однако часто приводят к человеческим жертвам. С 1922 года, когда впервые прошли забеги быков по улицам Памплоны, погибли 16 человек.

В прошлом году во время забегов быков в различных испанских городах погибли 12 человек. С 2000 года жертвами подобных забегов стали 74 человека.