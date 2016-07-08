По делу о теракте в мечети Медины арестованы 19 человек
Власти Саудовской Аравии арестовали 19 человек в рамках расследования нападения на центральную мечеть Медины в понедельник, в результате которого погибли четыре человека.
Сообщается, что 12 арестованных - граждане Пакистана, передает Русская служба Би-Би-Си.
По информации местных СМИ, которые цитируют источники в МВД,устроивший взрыв смертник был 26-летним гражданином Саудовской Аравии.
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Напомним, нападение произошло вечером в понедельник, когда тысячи паломников собрались для вечерней молитвы. По данным МВД Саудовской Аравии, смертник привел в действие взрывное устройство после того, как привлек внимание охраны, которая сочла его поведение подозрительным.
Также в понедельник еще два нападения смертников произошло в саудовском городе Эль-Катиф. По данным саудовских властей, их устроили трое иностранных граждан.
Нападения произошли в конце священного для мусульман месяца Рамадан. Предположительно, их организатором была экстремистская группировка "Исламское государство"