Новым премьером Великобритании станет женщина

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

До 9 сентября 125 тыс. членов партии должны будут выбрать одного из кандидатов.

Читайте такжеСторонники Brexit превратились в "печальных героев" - президент Еврокомиссии

В ходе парламентского голосования за Мэй отдали голоса 199 из 330 депутатов-тори. Лидсом получила 84 голоса. Министр юстиции Майкл Гоув выбыл из предвыборной гонки, заняв третье место с 46 голосами.

Место лидера партии и главы правительства оказалось вакантным после отставки действующего премьера Дэвида Кэмерона. Он решил покинуть эти посты, после того как на референдуме о членстве страны в Евросоюзе победили сторонники выхода из ЕС.

Кэмерон продолжает осуществлять руководство кабинетом министров до выбора его преемника, которому предстоит начать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.