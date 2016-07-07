Британский генерал заявил, что вступление Украины в НАТО "вообще не является реалистичным"

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

В ответ на вопрос журналиста "является ли реалистичным, что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО?" Ширреф ответил: "Нет, не считаю, что это вообще реалистично. Во-первых, с политической точки зрения, принять Украину в НАТО, когда значительная часть Украины является оккупированной российскими войсками, может легко гарантировать войну. Другой момент - основа НАТО, статья 5 - коллективная оборона, при которой нападение на одного члена Альянса означает нападение на всех. Поэтому в военных категориях поощрять Украину к НАТО - настоящий военный вызов. Поэтому я не думаю, что реалистично говорить о том, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнул британский генерал в отставке.

Ширреф уточнил, что Украине стоит брать пример с Финляндии во времена "холодной войны".

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В ответ на вопрос о том, стоит ли странам НАТО поддерживать Украину, Ширреф отметил, что лучше это делать в двустороннем порядке, поскольку есть риск, что в случае неполного согласия внутри Альянса по поддержке Украины НАТО будет выглядеть "неэффективным и разрозненным".