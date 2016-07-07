Меркель обвинила РФ в нарушении принципа неприкосновенности границ

Выступая в бундестаге, Ангела Меркель также возложила на российскую сторону ответственность за "утрату доверия" между Европой и Россией, передает Би-би-си. Она подчеркнула, что действия России напугали страны-члены НАТО на востоке, в связи с чем те нуждаются в поддержке альянса.

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При этом канцлер признала, что в решении вопросов безопасности в Европе без России не обойтись. "Мы едины во мнении, что долгосрочной безопасности можно достичь лишь вместе с Россией", - сказала немецкий канцлер.

Заявления Ангелы Меркель сделаны в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Варшаве с 8 по 9 июля. На нем будут обсуждаться способы укрепления обороны альянса.

Отношения между Россией и Западом обострились после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. На этом фоне НАТО приостановила действие договора о сотрудничестве с Россией.