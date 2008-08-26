Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом говориться в заявлении Президента Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВА.

«Грузинское руководство в нарушение Устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу развязала вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что это была не первая попытка. «В 1991 году Президент Грузии Звяд Гамсахурдия с призывом «Грузия – для грузин» – только вдумайтесь в эти слова – приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села – вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он уверен, что грузинское руководство выбрало другой путь: срыв переговорного процесса, игнорирование достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападения на миротворцев – все это грубо нарушало режим в зонах конфликта, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ.

Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что сейчас стало понятно, что «мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило – грузинское руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности».

«В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали свой выбор: СААКАШВИЛИ избрал геноцид для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, что после того, что произошло в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами», - убежден Президент РФ.

«Исходя из сложившейся ситуации необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он добавил, что Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Д.МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

После этого США и страны «Большой семерки» призвали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.