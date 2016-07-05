Трамп объяснил скандальный антисемитский твит использованием "звезды шерифа"
Претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что твит, опубликованный ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом и содержащий изображение шестиконечной звезды, является явно антисемитским.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, сообщение Трампа включало изображение, напоминающее звезду Давида, а также фон из долларовых купюр и текст: "Самый коррумпированный кандидат за всю историю".
Позднее этот твит был удален и заменен другим, в котором надпись заключена в круг.
Дональд Трамп заявил, что СМИ недобросовестно сравнивают его публикацию со звездой Давида, одним из символов иудаизма.
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"Использование Дональдом Трампом явно антисемитских изображений, взятых с расистских сайтов, в своей кампании было бы само по себе достаточно тревожным явлением, - говорится в заявлении избирательного штаба Клинтон. - Но тот факт, что это не первый такой случай, должен всерьез встревожить избирателей".
В ответ Трамп заявил, что изображение шестиконечной звезды часто используется в качестве шерифской символики, и что обвинения в антисемитизме в его адрес "просто смехотворны".
Сообщается, что нашумевший пост впервые появился на форуме, известном своими антисемитскими и расистскими публикациями.
Миллиардер и ранее подвергался критике за репост комментариев с расистских форумов, проповедующих идею превосходства белой расы.
В начале года пресса много писала о его нежелании немедленно отказаться от поддержки Дэвида Дьюка, лидера Ку-клукс-клана, который заявил, что одобряет выдвижение Трампа в качестве республиканского кандидата в президенты.