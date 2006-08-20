В Багдаде расстреляли шиитских паломников

В Багдаде в результате нападений на процессии шиитских паломников 16 человек погибли и 230 получили ранения, сообщили представители иракской полиции. По их словам, в нескольких районах иракской столицы боевики с крыш домов несколько раз обстреливали группы шиитских паломников.

Одновременно в одном из районов города из нежилого здания была обстреляна процессия паломников, участвовавших в религиозных торжествах в память высокочтимого шиитского деятеля восьмого века имама Мусы аль-Кадима. Сотрудники полиции уничтожили двух и арестовали четырех боевиков. В другом районе иракской столицы сотрудники силовых структур обстреляли группу подозрительных лиц, пытавшихся приблизиться к шиитской религиозной процессии. В результате инцидента двое подозреваемых были убиты, еще четверо арестованы, сообщает (С) Associated Press.

Ранее власти Ирака ввели в Багдаде на период проведения религиозных торжествах в память Мусы аль-Кадима (с 19 по 21 августа) запрет на движение автотранспорта. Данная мера была вызвана необходимостью снизить уровень насилия на религиозной почве, захлестнувшего столицу Ирака.

РБК